Muradiye ilçesi Yumaklı Mahallesi'nde cumartesi günü saat 23.30 sıralarında kaçak göçmenlerin taşındığı 65 ER 186 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası minibüs alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleriyle UMKE sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yapılan kontrollerde organizatör Cüneyit Avar ile 11 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 26 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılardan 19’u Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaza yapan aracın adına kayıtlı olduğu tespit edildikten sonra gözaltına alınan S.A.'nın İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu sürüyor. Bu arada, kazada ölen Cüneyt Avar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.



