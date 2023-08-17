Ihlamur Kasrı FPV dron ile görüntülendi

Sultan Abdülmecid döneminde 1849-1855 yılları arasında yaptırılan ve dinlenme, biniş ile av kasrı olarak kullanılan Ihlamur Kasrı asırlardır ihtişamını koruyor.

Kasırda padişahların yabancı devlet adamlarını, şairleri, yazarları ve çeşitli sanatkarları da ağırladığı biliniyor.

Mimarisi ve doğal güzelliğiyle dikkatleri çeken kasır, Osmanlı döneminde özellikle Lale Devri'nden sonra etkili olan Barok ve Ampir süsleme geleneğinin de bir örneği olma özelliğini taşıyor.

Ihlamur Kasrı'nın dışı, içi ve bahçesi FPV dron ile görüntülendi. Görüntülerde, 24 bin 724 metrekarelik mesire alanı içinde bulanan iki ayrı yapı, havuz ve ihtişamlı merdivenleri yer alıyor.