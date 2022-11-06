Tertemiz havası, kuş cıvıltıları, tarihi zenginlikleriyle yalnız ulaştığınız noktanın değil, yolculuğunuzun da keyifli geçeceği bir yer. TRT Haber ekibinin bu haftaki durağı Nallıhan...

Doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Nallıhan'da TRT Haber ekibi rotasını, göçmen kuşların renkli durağına çevirdi.

Nallıhan Kuş Cenneti

Nallıhan Kuş Cenneti'nde bugüne kadar 191 çeşit kuş gözlemlendi. Kimi göçmen kimi yerli kuşların diyarı burası. Cansız halde bulunmuş hayvanların doldurulması ile oluşturulan müze de gezilebilecek noktalardan bir tanesi.

Kız Tepesi Tabiat Anıtı'nda film sahnelerine görülebilecek bir atmosfer vatandaşları karşılıyor. Rüya gibi bir manzarayla insaları büyülüyor.

Tarihi bir rota: Nallıhan

Nallıhan sadece doğası ve yemekleri ile değil, tarihi zenginliği ile de dikkat çekiyor. Geçmişten günümüzde çok sayıda tarih görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Haber: Göksu Kandemir

Kamera: Tahsin Özkan

Kurgu: Hakan Demirkıran