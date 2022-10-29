Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son yılların gözde turizm merkezi: Sığacık
İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık, son yılların gözde turizm merkezlerinden biri haline geldi.
Dizilerin doğal çekim platosu, her sokağı ayrı bir fotoğraf karesi... Üstelik İzmir’e sadece 52 kilometre uzaklıkta.
Son yılların gözde turizm merkezi Sığacık'ta ne yapılır? Nerede kalınır? Ne yenir? Tüm bu soruların yanıtını, TRT Haber muhabiri Semra Kırışman ve kameraman İsmail Dostoğlu, rehberliğinde buluyoruz.
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