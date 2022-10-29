Dizilerin doğal çekim platosu, her sokağı ayrı bir fotoğraf karesi... Üstelik İzmir’e sadece 52 kilometre uzaklıkta.

Son yılların gözde turizm merkezi Sığacık'ta ne yapılır? Nerede kalınır? Ne yenir? Tüm bu soruların yanıtını, TRT Haber muhabiri Semra Kırışman ve kameraman İsmail Dostoğlu, rehberliğinde buluyoruz.