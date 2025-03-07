Açık 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.03.2025 10:45

Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı 1 milyon 704 bin 162 TL'ye yükseltildi

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL'den 1 milyon 704 bin 162 TL'ye yükseltildi.

Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı 1 milyon 704 bin 162 TL'ye yükseltildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, azami teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL'den 1 milyon 704 bin 162 TL'ye yükseltildi. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betonarme konutlar için 6 bin TL’den 8 bin 39 TL'ye, diğer konutlar için 4 bin TL'den 5 bin 359 TL'ye çıkarıldı.

Tebliğin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, "Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 1441 TL, 1283 TL, 1092 TL, 1024 TL, 765 TL, 546 TL ve 371 TL'den az olamaz" şeklinde değiştirilerek, söz konusu tutarlar artırıldı.

Tebliğe 8'inci maddesinden sonra gelmek üzere "Maktu tutarların belirlenmesi" maddesi de eklendi.

Bununla uyumlu olarak, tebliğde yer alan maktu tutarların, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin aylık değişim oranı esas alınmak suretiyle artırılarak uygulanacağı, açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oranın sıfır olarak alınacağı ve hesaplamalar sonucunda bulunacak tutarlarda küsurat çıktığında, küsuratın tama iblağ edileceği bildirildi.

Tebliğde "Maktu tutarların belirlenmesi" maddesi kapsamında aylık artışların, ilk olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere uygulanacağı aktarıldı.

Yarından itibaren geçerli kılınan tebliğ hükümleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.

ETİKETLER
Sigorta Deprem SEDDK
Sıradaki Haber
Şubatta en fazla aylık getiri külçe altında oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:00
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
10:35
Şubatta en fazla aylık getiri külçe altında oldu
10:31
Bayraktar KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı
10:20
Kadın çalışanların ihracata katkısı 60,1 milyar dolara ulaştı
10:25
Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir kız çocuğunu yaraladı
10:47
Yunan basını: Türkiye 'Avrupa'nın güvenliği' için liderliğe hazır
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
FOTO FOKUS
Gabar'da günlük petrol üretimi 78 bin varile ulaştı
Gabar'da günlük petrol üretimi 78 bin varile ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ