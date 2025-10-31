Duman 16ºC Ankara
Ekonomi
AA 31.10.2025 11:04

Zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemesi sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere, önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha aktaracaklarını bildirdi.

Zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemesi sürüyor

Yumaklı, NSosyal hesabından, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerine dikkati çeken Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım sigortası bulunmayan, ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha aktarıyoruz. Bu destekle birlikte üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon lira zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik. Zirai don kapsamındaki destek ödemelerine devam edeceğiz."

Destek Ödemesi Zirai don Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
