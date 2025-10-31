Duman 16ºC Ankara
Ekonomi
AA 31.10.2025 10:57

Merkez Bankası, 4. Enflasyon Raporunu 7 Kasım'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporunu 7 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak.

Merkez Bankası, 4. Enflasyon Raporunu 7 Kasım'da açıklayacak

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2025-IV"ün tanıtımı amacıyla 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Gidecek yeri olmayan Filistinli aile evlerine düşen "patlamaya hazır" bombayla yaşıyor
