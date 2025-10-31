Duman 13.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 31.10.2025 10:43

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,21, yıllık bazda yüzde 34,91 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,21, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,76, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,91 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,43 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,97, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,79, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,54, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 43,04, idari ve destek hizmetlerde yüzde 39,18 artış gösterdi.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,84, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,88, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,11 yükselirken konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,59, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,69, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,33 azalış kaydetti.

TÜİK
