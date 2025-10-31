Duman 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.10.2025 10:42

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 yükselişle 10.854,85 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kaybederek 10.837,30 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,55 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.854,85 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,21 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,16 ile taş toprak, en fazla gerileyen ise yüzde 0,38 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerini tamamlamış olabileceğine yönelik beklentiler ile bazı önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları sonrası negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve dış ticaret dengesi, yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Türkiye'nin turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
Merkez Bankası, 4. Enflasyon Raporunu 7 Kasım'da açıklayacak
10:55
Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 3,6 azaldı
10:46
Türkiye'nin ihracatı eylülde 22,5 milyar dolar oldu
10:45
ABD'de Demokrat senatörler, Trump'ın nükleer silah testi talimatına tepki gösterdi
10:44
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı
10:38
Letonya, "İstanbul Sözleşmesi"nden çekiliyor
Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi
Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ