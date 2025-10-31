Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Dünyada enflasyonla mücadele süreci devam ederken, merkez bankaları da öngörülemez fiyat artışlarının önüne geçmek ve enflasyonun tekrardan güçlenmesini önlemek amacıyla temkinli davranmayı sürdürüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekim ayı para politikası kararı sonrası, aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılmasının kesin olmadığını söylemişti. Powell, yüksek düzeydeki belirsizliklere vurgu yaparken, temkinlilik mesajları vermişti.

Powell'ın mesajların etkisiyle dün para piyasalarındaki fiyatlamalarda sert değişimler oldu. Fed'in aralık ayında 25 baz puan faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 95'ten yüzde 70 seviyesine geriledi.

Analistler, söz konusu söylemlerin pay piyasalarındaki risk iştahı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Hükümet kapanması ilk ayını dolduruyor

ABD'de hükümetin kapanmasının üzerinden 30 gün geçti. Söz konusu kapanma ABD tarihinin en uzun kapanması oldu. Bu süreçte çeşitli denemeler yapılmasına karşın, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında herhangi bir bütçe taslağı üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Kapanma sürecinin uzaması başta kamu kurumlarının açıkladığı makroekonomik verilerin aksamasına ve belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

ABD ile Çin nadir toprak elementleri konusunda anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dün Güney Kore'de görüştü. Görüşmeden çıkan olumlu mesajlar piyasalardaki risk algısının azalmasında etkili oldu.

Trump, görüşmenin ardından, bir çok konuda hemfikir olduklarını belirterek, Çin'in büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünlerinden satın alacağını söyledi.

Fentanil ve öncül maddelerinin kontrolü konusunda Çin tarafının sıkı çalışmayı taahhüt ettiğini ifade eden Trump, bu nedenle Çin'e fentanil gerekçesiyle getirilen yüzde 20 ek tarifeyi, yüzde 10'a düşürdüğünü açıkladı.

Trump, nadir toprak elementleri konusunda "hiçbir engelin kalmadığını" ifade ederek, tarifeler konusunda çok yakında bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını söyledi. Çin'in nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik tedbirleri bir yıllığına askıya alacağını bildiren Trump, varılan anlaşmanın süresinin uzatılabileceğini dile getirdi.

Meta hisselerindeki düşüş endeksleri vurdu

Yoğun politik ve ekonomik gündemin yanı sıra şirketlerin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları da yakından takip ediliyor. Dün ABD ve Çin görüşmesinin ardından piyasalarda oluşan pozitif hava Meta'nın bilançosunun ardından yerini satıcılı bir seyre bıraktı.

Meta, beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıkladı. Buna karşın şirketin sermaye harcamaları görünümünü yükseltmesi şirket hisselerinde satış baskısı oluşturdu. Şirket hisseleri yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti.

Bu mali yılda sermaye harcamalarının hızlanacağını belirten Microsoft'un hisseleri de yüzde 3'e yakın geriledi. Piyasaların kapanmasının ardından açıklanan finansal sonuçlara göre ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın net satışları temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 8, Amazon'un da yüzde 13 yükseldi.

Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,23, Nasdaq endeksi yüzde 1,57 ve S&P 500 endeksi ise yüzde 0,99 düştü.

Piyasaların kapanmasının ardından gelen finansal sonuçlarla piyasalardaki satış baskısı azalırken, ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

Dün yüzde 2,4 artışla 4 bin 24 dolardan kapanan altının onsu, yeni işlem gününde yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 6 dolardan işlem görüyor.

ABD tahvil piyasalarında satıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş 3. işlem gününe taşındı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,10 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi 99,5 seviyesinde yatay seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı petrol arzının yükselebileceği beklentileriyle yüzde 0,2 azalışla 63,9 dolardan alıcı buluyor.

ECB, ekimde pas geçti

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.

Para politikası metninde enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe yakın seyrettiği ve Yönetim Konseyinin enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesini değiştirmediği belirtildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde da Avro Bölgesi ekonomisinde büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin hafiflediğini belirterek, risklerin geçmişe oranla hafiflediğini söyledi.

Kurumsal tarafta ise Alman otomobil üreticisi Volkswagen üçüncü çeyrekte 1,3 milyar avro zarar etti. Volkswagen, ABD'nin gümrük tarifelerinin şirkete getireceği ilave yükün bu yıl 5 milyar avroyu bulacağını açıkladı.

Makroekonomik tarafta, bugün, Avro Bölgesi'nde açıklanacak öncü enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 düşerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de imalat sektörü aktivitesinin ekimde de daralmaya devam etmesi Çin tarafının negatif ayrışmasında etkili oluyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 49'a düştü. İmalat sanayisindeki ekonomik aktiviteyi ölçen endeks, 7 aydır daralma bölgesinde seyrediyor.

Japonya tarafındaki veri akışı da yakından takip edilirken, Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,8 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Japonya'da eylül işsizlik yüzde 2,6 oranında gerçekleşirken, söz konusu veri öngörülerin üzerinde seyretti. Sanayi üretimi ise eylülde aylık bazda yüzde 2,2 ve yıllık bazda 3,4 ile tahminlerin üzerinde geldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,6 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksinde yüzde 0,9 düşüşle işlem görüyor.

Yurt içinde TCMB'nin PPK toplantı özeti bekleniyor

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kaybederek 10.837,30 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 düştü.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Yeni işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) geçen hafta 100 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 39,50 seviyesine çektiği politika toplantısının özeti yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL, dün günü 41,9650'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 42,0340'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin PPK toplantı özeti ve dış ticaret dengesi, yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 10.900 ve 11.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.