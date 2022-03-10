Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine göre, 2021 - 2022 sezonunda zeytin üretimi yüzde 32 arttı ve 1 milyon 700 bin tonu aştı. Zeytinyağı üretimi ise yüzde 35 artışla 235 bin ton oldu.

Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden zeytinyağı, yerli sıvı yağ stoğunda da ilk sıralarda.

Önceki sezondan devirle stoklarda 280 bin ton zeytinyağı bulunduğu tahmin ediliyor.

"Yeterince zeytinyağı stokumuz var"

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, şu anda 5 litrenin üzerindeki zeytin yağ ihracatının durdurulduğunu söyledi, "Yeterince zeytinyağı stokumuz var" dedi.

Türkiye'de zeytinyağı tüketimi Avrupa Birliği ortalamasının 7'de biri. Kişi başı tüketim ise 2 kilogramın bile altında.

Üreticileri arasında Türkiye, zeytinyağının en az tüketildiği ülke. Ama belki de bu yıl bu altın sıvı hak ettiği değere ve yere kavuşacak ve bütün mutfaklara girecek.

Fiyat istikrarını koruyor

Zeytinyağı, bu yıl fiyat istikrarını da koruyor. Zeytinyağı üreticisi Halil Sucu, "Zeytinin ambara girip yağa dönüşmesi sürecinde, dışarıdan gelen ek maliyetler olmadığı sürece, zeytin yağı pahalı bir ürün değil, değerli bir ürün olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Türkiye, 190 milyonu bulan zeytin ağacı varlığıyla dünyanın en fazla zeytinyağı üreten 5 ülkesi arasında yer alıyor.

Haber: Duygu Tuncer

Kamera: Serhat Alabuğa

