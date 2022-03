Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatanı, bayrağı ve canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşen tüm aziz şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Vatanı uğruna mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş gazileri şükranla yad eden Yanık, hepsine sağlıklı ve hayırlı ömürler temennisinde bulundu.

"Bugün sizler o büyük tarihin aramızdaki temsilcilerisiniz"

Şehitlik ve gazilik mertebesinin, insanın hem bu dünya hem de ahirette kazanabileceği en mukaddes iki makamdan biri olduğunu vurgulayan Yanık, "Çok şükür bizim tarihimiz kahramanlar geçidi gibidir. İlk çağlardan Osmanlı'ya, Milli Mücadele'den bugüne şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarını dinleyerek, okuyarak büyüdük. Bugün sizler o büyük tarihin aramızdaki temsilcilerisiniz. Sizlerin de hikayeleri bu büyük destanda kıymetli bir yere sahip." diye konuştu.

Bakan Yanık, her zaman ve her şartta bu yoldaşlığa sahip çıkacaklarının altını çizerek, "Bizler, bu salonda bulunan herkes, şehit ve gazilerimizden büyük bir emanet aldık. Bu emaneti korumak için her imkanımızı seferber edeceğiz." dedi.

"Şehitlerimizin yakınlarına birçok imkan sunduk"

Türk milletinin tarihi boyunca şehit yakınlarına ve gazilerine ayrı bir değer verdiğine ve sahip çıktığına işaret eden Yanık, şöyle devam etti:

"Devletimiz de bu hususta çeşitli imkanlar sağlamıştır. Ancak hükümete geldiğimiz günden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır şehit yakınları ve gazilerimizin haklarını korumak, onlara daha iyi imkanlar sunmak için ayrı bir azimle çalıştık. Hükümetlerimiz süresince İstiklal Harbi'nden Kore'ye, Kıbrıs'a kadar geçmişten miras aldığımız şehit yakını ve gazilerimizin hak ve imkanlarını genişlettik, genişletmeye çalışıyoruz. Terörle mücadelede sınır ötesi harekatlarımızda, 15 Temmuz'da gazilikle şereflenen her kardeşimize pek çok farklı kalemde büyük destekler verdik.

Şehitlerimizin yakınlarına birçok imkan sunduk. Maaştan sağlık hizmetlerine, eğitim desteğinden istihdama kadar farklı uygulamalarla birçok model geliştirdik. Gerek sivil toplum buluşmalarımızın şehit yakını ve gazi dernekleriyle yaptığımız programında, gerekse birebir özel görüşmelerimizde sizlerden gelen tepkilerden de bu konuda ne kadar doğru ilerlediğimizi görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve dirayetiyle bu konuda sizler için mümkün olan en iyi şartları oluşturmak üzere çalışmaya devam edeceğiz."

"Şehit yakınlarının 1 olan istihdam hakkını 2'ye çıkardık"

Yanık, bu süreçte şehit yakınlarının 1 olan istihdam hakkını 2'ye çıkardıklarını belirterek, vazife malulleri ile terörden zarar gören sivil vatandaşlara da istihdam hakkından yararlanma imkanı sağladıklarını söyledi.

2002 yılına kadar 6 bin vatandaşa istihdam hakkı sağlandığını ifade eden Yanık, "Hükümetlerimiz döneminde sağlanan yeni haklarla sayıyı kat be kat artırdık. Bugüne kadar 46 bin 644 şehit yakını, gazi, gazi yakınının istihdamını sağladık. Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle istihdam toplamımız 47 bin 63'ü bulacak." bilgisini verdi.

Şehitlerin bir yakını ile engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul gazilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağladıklarını hatırlatan Yanık, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve denizyollarının hem şehir içi hem şehirlerarası hatlarından ücretsiz olarak yararlandırıldığını belirtti. Yanık, bu kapsamda bugüne kadar 203 binin üzerinde ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, şehit ve gazi çocuklarının geleceğe daha iyi hazırlanabilmelerinin önem verdikleri konulardan biri olduğuna değinerek, "Bunun için üniversitelerde açıköğretim ve ikinci öğretim için öğretim ücretinden muafiyet sağladık. Ayrıca şehit ve gazi çocuklarımız, özel orta öğretim kurumlarının yüzde 3'lük kontenjanından ücretsiz eğitim kapsamında yararlanabiliyor." dedi.

"Sizler kutsal bir emanetin sahibisiniz"

Vatanda huzurla yaşamaya ve Türkiye'ye katkı sağlamaya imkan verenlerin şehit ve gaziler olduğunun altını çizen Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz onlardan devraldığımız görevi yerine getiriyoruz. Dolayısıyla hepimiz kendi işlerimizi yaparken ülkemiz için kutsal bir görev yaptığımızı düşünerek bakıyoruz mesaimize. Bugün aramızdan atanacak her bir kardeşim de inanıyorum ki bu görevin kendisine emanet edilmiş bir vatan görevi olduğunu bilerek çalışacak. İşini yaparken bu bilinçle ve güçle çalışacak.

Ne derece kutsal bir emanetle çalışma hayatına başladığınızın eminim farkındasınız. Birer kamu görevlisi olarak atanacağınız kurumlarınızın ve görev yerlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Size emanet edilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinizden şüphem yok. Sizler kutsal bir emanetin sahibisiniz. Sizlerle zaten gurur duyuyoruz, emeğinizle de ailelerinizin ve bizlerin göğsünü kabartacaksınız."

Konuşmaların ardından Bakan Yanık ile hak sahibi kişiler atama kurası butonuna birlikte bastı. Noter huzurunda yapılan kura ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Kura sonrası ataması yapılanların isimleri ve görev yapacakları yerler ekrana yansıtılırken, Bakan Yanık ve hak sahipleri de atama sonuçlarını takip etti.

Atamalar, kamu kurum ve kuruluşlarında avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, redaktör, ressam, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, teknisyen, tekniker hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki kadrolara gerçekleşti.

Sonuçlar 18.00'de öğrenilebilecek

Atama sonuçları bugün saat 18.00 itibarıyla "https://sosyalatama.aile.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek.

Törende, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Mehteran Takımı da gösteri yaptı.