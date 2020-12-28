Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı HES'te 265 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.
Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde Baraj Gövde Betonu dökülmesi çalışmaları devam ediyor.
Barajda gövde yüksekliğinin 265 metreye yükseldiği ifade edilen açıklamada, 4 milyon metreküp beton dökülmesi planlanan gövde inşaatında bugüne kadar 3 milyon 832 bin 263 metreküp beton kullanıldığı aktarıldı.
Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve temelden 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.
Etiketler: Barajlar
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