Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

[Fotoğraf: DSİ]

Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliğinin 211 metreye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, "Dökülen gövde beton miktarı 3 milyon 138 bin 297 metreküp seviyesine ulaşmıştır. Baraj genelinde şu an için yaklaşık yüzde 79'luk fiziki gerçekleşme sağlandı" denildi.

[Fotoğraf: DSİ]

Açıklamada, Yusufeli Barajı'nın 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacağına dikkat çekilerek, tesisin kurulu gücünün 558 megavat, yıllık enerji üretiminin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacağı kaydedildi.