Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu bugünkü toplantısında faiz kararını açıklayacak.

Türk lirası varlıklarına ilgi arttı

Yurt içinde, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara ilginin arttığı görüldü. Geçen hafta, Türkiye'nin risk primi 530 seviyelerinden 400'ün altına kadar gerilerken, dolar/TL, bir haftada yüzde 11,5 değer kaybetti.

Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da ise işlem hacmi rekoruyla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselerek 1.294,72 puanla tüm zamanların en yüksek kapanış performansını gösterdi.

Analistler, TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığında bugün gerçekleştireceği ilk PPK toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif ayrışmanın devam edebileceğini ifade etti.