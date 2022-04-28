Yeni yönetmelik ile Hazine garantisi ile dış kredi imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Buna göre Hazine, geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında, anlaşma tutarının yüzde 100’üne kadar garanti verilebilecek.

Kuruluşun mali durumu, kuruluşa daha önceden garantili finansman verilmiş olması veya ikrazlı kredi sağlanmış olması halinde geri ödeme performansına bakılarak kısmi garanti de verilebilecek.

Ayrıca yabancı ülke hükümet fonları, yabancı ülkelerin resmi ihracat sigorta kuruluşları tarafından doğrudan sağlanan veya garanti verilen ihracat kredileri de kısmi garanti uygulaması dışında tutuldu.

Geri ödeme garantisi, yap işlet devret modelli projeleri de kapsayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.