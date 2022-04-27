TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, fikri mülkiyet konusunda çalışmaların son yıllarda artış gösterdiğine işaret ederek, özellikle son 10 yıl göz önüne alındığında en fazla enerji alanında yükseliş yaşandığını ifade etti.

Mandal, "Düşük karbon enerjili patentlerdeki artışı görebiliyoruz. Sera gazı yayılımının azaltılmasına yönelik olarak yenilenebilir enerji ve enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesi noktasında yüzde 72'lik artış var" dedi.

Türkiye'nin patent başvurularında dünyada 4'üncü sırada olduğunu vurgulayan Mandal, marka ve patent noktasında en hızlı yükselen ülkelerden olduklarını ifade etti.

Başvuruların bilgi işlem teknolojileri alanında da yoğunlaştığını aktaran Mandal, Türkiye'nin kadın araştırmacılar sayısında da 4'üncü basamakta bulunduğunu, bu sıralamanın iyi olduğunu söyledi.

Mandal, "Bunların hepsi TÜBİTAK'ın kendi süreçlerine önemli bir girdi oluşturuyor. TÜBİTAK'ın misyonu potansiyel oluşturmaktan daha çok, hem toplumsal anlamda hem de ulusal güvenlik anlamında etki oluşturan araştırmaları desteklemek. Birlikte geliştirme yaklaşımına uygun insan kaynağının desteklenmesi ve bu kapsamdaki bilginin üretilmesine odaklanıyoruz. Bunun için de bireysel projelerle kapasite oluşturmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.