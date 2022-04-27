Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Alman hükümetinin ekonomik büyümeye ilişkin ilkbahar dönemi tahminlerini açıkladı.

Buna göre, bu yıl için ocakta Alman hükümetinin yüzde 3,2 olarak açıkladığı resmi büyüme beklentisi yüzde 2,2'ye düşürüldü. Alman hükümeti, 2023'te ise yüzde 2,5 büyüme bekliyor.

Alman hükümeti, ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 6,3 ve 2023'te yüzde 2,8 olarak gerçekleşmesini öngörüyor.

"Savaş ekonomi için yeni bir yük oluşturuyor"

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Habeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2 yıldır devam eden COVID-19 salgınının etkilerinin ardından Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş ekonomi için yeni bir yük oluşturuyor." dedi.

Alman hükümetinin zor zamanlarda bile ekonominin temellerini korumak için her şeyi yaptığını ifade eden Habeck, savaş nedeniyle şirketleri desteklediklerini belirtti.

Rusya'ya karşı AB tarafından enerji ambargosu uygulanmaması halinde bu yıl Alman ekonomisinde yüzde 2,2'lik bir büyüme beklediklerini aktaran Habeck, Moskova'ya karşı söz konusu ambargonun uygulanması halinde Alman ekonomisinin resesyona gireceğine işaret etti.

Habeck, Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı'nda "uyarı" seviyesini etkinleştirmeye gerek olmadığını vurguladı.

Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı, "erken uyarı", "uyarı" ve "acil durum" olmak üzere 3 seviyeden oluşuyor. Alman hükümeti, 30 Mart'ta Gaz Acil Durum Planı'nda "erken uyarı" seviyesini etkinleştirmişti.

Teknik olarak resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Alman ekonomisi, COVID-19 salgını ve tedarik sıkıntılarına rağmen öncü verilerle 2021'de yüzde 2,7 büyüme kaydetmişti.