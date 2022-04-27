AB Komisyonu, Ukrayna'yı desteklemek için ülkenin AB'ye yaptığı bütün ihraç ürünlerindeki ithalat vergilerinin 1 yıl süreyle askıya alınmasını içeren teklifini açıkladı.

Açıklamaya göre, söz konusu vergilerin askıya alınması, "eşi benzeri görülmemiş bir iyi niyet göstergesi" ve Rusya-Ukrayna savaşında ülkeye katkı sağlayacak.

Açıklamada, teklif kapsamında Ukrayna'nın çelik ihracatına uygulanan anti damping ve diğer koruma önlemlerinin de askıya alınacağı işaret edildi.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB üyesi ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor.