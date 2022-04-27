Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
KARDEMİR 30 personel istihdam etti
[Fotoğraf: AA]
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), şirket bünyesinde 30 personel istihdam ettiğini açıkladı. Alınanların isimleri KARDEMİR'in resmi sitesinden ilan edildi.
KARDEMİR, şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere mühendis, uzman, uzman yardımcısı, denetçi, denetçi yardımcısı ve iş yeri hekimi olmak üzere 30 kişinin alınacağını duyurdu.
Başvuranlar arasında şartları taşıyanlara internet ortamında "Genel Yetenek Testi" uygulandığı aktarıldı.
İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yapılan mülakat sonunda uygun bulunan 30 asil, 23 yedek isim ilan edildi.
Etiketler: İstihdam
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