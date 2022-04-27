KARDEMİR, şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere mühendis, uzman, uzman yardımcısı, denetçi, denetçi yardımcısı ve iş yeri hekimi olmak üzere 30 kişinin alınacağını duyurdu.

Başvuranlar arasında şartları taşıyanlara internet ortamında "Genel Yetenek Testi" uygulandığı aktarıldı.

İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yapılan mülakat sonunda uygun bulunan 30 asil, 23 yedek isim ilan edildi.