Rekabet Kurulu, yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararı açıkladı.

Buna göre, düzenlenen rapora, ek görüşe, toplanan delilere, yazılı savunmalara, sözlü savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş, C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş, Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine karar verildi.

Bu nedenle, Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş'ye 40 milyon 516 bin 29,59 TL, C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş'ye 44 milyon 780 bin 758,04 TL, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye 58 milyon 392 bin 233,77 TL, Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş'ye 15 milyon 702 bin 799,53 TL tutarında idari para cezası verildi.

Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş, E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Rtm Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından, anılan teşebbüslere Kanun’un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.