Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,81 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,7999'dan tamamladı.

27 Nisan güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,8130 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 15,7220'den, sterlin/TL yatay seyirle 18,6150'den satılıyor.

Dolar endeksi bugün 102,7 ile 20 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 102,5'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla son 2 yılın en düşüğü olan 1,0610'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası tutumunun, doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Tahvil piyasalarında Fed'in gelecek dört toplantıda en az 50'şer baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydeden analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerin de risk algısını ve dolar talebini etkilemeyi sürdürdüğünü aktardı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade etti.