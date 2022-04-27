Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Enflasyon raporu yarın açıklanacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunu yarın açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-II"nin tanıtımı amacıyla yarın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak.
Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2022 sonunda orta noktası yüzde 23,2 olmak üzere, yüzde 18,6 ile yüzde 27,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Etiketler: Merkez Bankası Enflasyon
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