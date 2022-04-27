Bodrum Cruise Port Limanı iskelesine yanaştırılan Bahama bayraklı 179 metrelik gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz uyruklu 237 yolcu ile 443 mürettebat bulunduğu söylendi.

Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, kıyıdaki restoranlarda yemek yedi, Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı.

Çıktığı tur kapsamında Çeşme Limanı'ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Rodos'a hareket edeceği öğrenildi.