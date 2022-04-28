Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeniyor
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri başladı. İşçi emeklilerinin ikramiye ödemeleri bugün de devam edecek. İkramiyeler, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin hesaplarına ise yarın yatacak.
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Emeklilerin hesaplarına 1100 lira bayram ikramiyesi yatırıldı.
Aylığını 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında alan 4/A'lı işçi emeklilerine ikramiye ödemeleri yapıldı. 22 ile 26 Nisan arasında aylık alanların ödemeleri ise bugün hesaplarına yatırılacak.
4B'li Bağ-Kur emeklilerine ödemeler haftanın son iş gününde yapılacak. Memur emeklilerine mayıs aylıklarıyla birlikte bayram ikramiyeleri cuma günü ödenecek.
Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri erkene alındı. Maaşlar yarın ödenecek.
Nisan ayı işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekildi.
İşsizlik sigortası maaşı haftanın son iş günü hesaplara yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek.
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