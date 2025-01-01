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Ekonomi
AA 01.01.2025 14:57

Yurt dışı çıkış harcında "dijital" ödeme dönemi

Yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu uygulamasının sona ermesiyle sınır kapılarında dijital ödeme dönemi başladı.

Yurt dışı çıkış harcında "dijital" ödeme dönemi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan tebliğle yurt dışına çıkış harcı, 1 Ocak itibarıyla dijital olarak ödenmeye başlandı.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda da basılı harç pulu uygulaması sona erdi.

Uygulamanın başlamasıyla basılı harç pulu alınan otomatlara da ödemelerin dijital ortamda yapıldığına dair uyarı yazıları asıldı.

Otomatlardan pul alamayan vatandaşlar, ödemelerini dijital ortamdan yaparak yurt dışına çıktı.

Bulgaristan'a çıkış yapan vatandaşlardan Taner Yörük, dijital ortamdan yapılan ödemenin çok daha kolay olduğunu söyledi.

Yurt dışı çıkış harcında "dijital" ödeme dönemi

Araçlardan inmeden ödeme yaptıklarını anlatan Yörük, "Araçta hızlı bir şekilde harç pulunu dijital olarak alabiliyoruz. Uygulama, işlemleri biraz daha hızlandıracaktır. Ama önemli olan Bulgaristan gişelerinin daha hızlı çalışması. Bizim tarafımızda sıkıntı yok" dedi.

Cemalettin Demir de çıkış harcını dijital ortamda ödediğini belirtti.

İşlemlerin hızlanacağını ifade eden Demir, uygulamayla kapılardaki işlem sürelerinin kısalacağını düşündüğünü kaydetti.

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