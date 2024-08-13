YOİKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı

YOİKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, YOİKK Eylem Planı gelişmelerinin, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıklarının, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili gelişmelerin ve 2025-2027 dönemi OVP çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi.

"Önemli ilerlemelerin kaydedildiği dile getirilmiştir"

Açıklamada, iş dünyasının öncelikleri doğrultusunda katılımcı bir şekilde belirlenen, yatırım süreçlerini iyileştirici, cari açığı azaltıcı, ikiz dönüşümü hızlandırıcı, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirici, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususlara odaklanan YOİKK Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

10 Mayıs'ta gerçekleştirilen son Kurul toplantısından bu yana tamamlanan dört ilave tedbirle birlikte toplam 11 maddedeki çalışmaların tamamlandığı bildirilen açıklamada, yapılan çalışmalar şöyle sıralandı:

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6. ve 9. maddelerine ilişkin değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulması; itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılması; devlet yardımlarının etki değerlendirmesi; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkan sağlayacak kanuni değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulması; girişim sermayesi ekosisteminin sağlıklı bir şekilde büyümesi amacıyla kamu tarafından girişim sermayesi odaklı kaynakların sağlanması ve koordinasyonunun yapılması; bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılması; uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması yapılması; AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma uygulamasının devam ettirilmesi; sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi, teknoloji start-up şirketleri için hisse bazlı uzun vadeli primlerin yaygınlaştırılması amacıyla kanuni düzenleme yapılması, dijital pazarlarda rekabet ortamının iyileştirilmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması."

Açıklamada, toplantıda, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının, iş dünyasının gerekleri ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenmesi gerektiğinin ifade edildiğine dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"4054 sayılı Rekabet Kanunu'nda değişiklik yapılması, iklim değişikliğine ilişkin kanuni düzenleme ihtiyacının TBMM'ye sunulması, 2026 yılında yürürlüğe girecek AB Sınırda Karbon Düzenlemesi'ni dikkate alarak, Emisyon Ticaret Sistemi'ne ilişkin teknik çalışmaların tamamlanması, yeşil dönüşüm için kritik nitelikteki ham maddelerin tespit edilerek, arz güvenliğini sağlamak üzere politikalar geliştirilmesi; WIPO Küresel İnovasyon Endeksi'nde ilerleme sağlanması, Yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi (idari sulh) ve ticari sırlarla ilgili ulusal mevzuatımızın AB ile uyumlaştırılması eylemleriyle ilgili önemli ilerlemelerin kaydedildiği dile getirilmiştir."

Toplantıda, hayata geçirilen yatırıma yönelik reformlar ve teşviklerle, iş ve yatırım ortamının sürekli iyileştirmesiyle ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin vurgulandığı aktarılan açıklamada, ayrıca toplantıda küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan Türkiye'nin aldığı payın yüzde 1,5'e çıkarılması ve düşmekte olan cari açığın finansman kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğinin ifade edildiği kaydedildi.

"OVP üzerinde YOİKK üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır"

Katma değerli ve yüksek teknolojilere yönelik yatırımları artırmak amacıyla yakın dönemde YTAK ve HIT-30 programları olmak üzere önemli çalışmalara imza atıldığı belirtilen açıklamada, toplantıda, sahip olunan ekonomi vizyonunun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ilave yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girildiğinin dile getirildiği bildirildi.

Açıklamada, toplantıya dair şu bilgiler paylaşıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında 28 Eylül 2024 tarihinde dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye’deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla Yatırım Danışma Konseyi (YDK) toplantısı gerçekleştirileceği ifade edilerek, dünya çapında yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını sağlayacak ve çok uluslu şirketlerin yatırım kararlarında Türkiye'yi daha üst seviyede bir yatırım üssü konumuna taşıyacak biçimde adımlar atılacağı vurgulanmıştır.

2024-2026 dönemini kapsayan ve 41 kategoride 81 tedbirin yer aldığı OVP gelişmelerinin de ele alındığı toplantıda, 2024 yılının ilk altı ayında yapısal tedbirlerden 24 adedinin tamamlanarak hayata geçirildiği belirtilerek, toplumun tüm kesimlerin ihtiyaçlarına hitap edebilen, iç tutarlılığa sahip, gerçekçi ve dengeli bir çerçeve oluşturulması amacıyla 2025-2027 dönemi için güncellenen OVP üzerinde YOİKK üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında önümüzdeki dönemi 'Yatırımların Yüzyılı' haline getirecek politikaların sürdürüleceği vurgulanarak, YOİKK Eylem Planı öncelikli olmak üzere kamuoyuyla paylaşılan plan ve programlar kapsamındaki tedbirlerinin gerçekleşmesinin yakından takip edileceği ifade edilmiştir."