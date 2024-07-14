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Ekonomi
AA 14.07.2024 13:22

Yılın ilk yarısında 6,8 milyon dolarlık pul biber ihracatı

Türkiye'nin pul biber ihracatı, yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 6 milyon 878 bin dolara yükseldi.

Yılın ilk yarısında 6,8 milyon dolarlık pul biber ihracatı

2023'de Türkiye'den 99 ülkeye 12 milyon 226 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 5 milyon 441 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 26'lık artışla 6 milyon 878 bin dolara çıktı.

Bu yılın ilk yarısında Almanya, İngiltere, Hollanda, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suudi Arabistan, Kanada, Katar, Rusya, Romanya, Yunanistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, İtalya, Küba ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 83 ülkeye 1876 ton pul biber gönderildi.

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 210 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 964 bin dolarla ABD, 781 bin dolarla İngiltere, 771 bin dolarla Hollanda ve 542 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

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