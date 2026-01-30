Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 30.01.2026 06:36

Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak

Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Şubat Salı günü açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, 2025 aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşmişti.

Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından salı günü, yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerine göre, ocakta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon TÜİK
