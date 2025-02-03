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Ekonomi
TRT Haber 03.02.2025 10:21

Yİ-ÜFE ocakta aylık bazda yüzde 3,06 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 3,06 artarken, yıllık bazda yüzde 27,2 oldu.

Yİ-ÜFE ocakta aylık bazda yüzde 3,06 arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Yİ-ÜFE 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,20 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,50 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,60 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,40 artış, imalatta yüzde 27,60 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,20 artış ve su temininde yüzde 54,39 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 23,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,44 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 37,42 artış, enerjide yüzde 18,05 artış ve sermaye mallarında yüzde 25,61 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 3,25 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,57 artış, imalatta yüzde 3,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,44 azalış ve su temininde yüzde 16,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,81 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,45 artış, enerjide yüzde 2,27 artış ve sermaye mallarında yüzde 3,25 artış olarak gerçekleşti.

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