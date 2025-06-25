Yetki belgesiz ikinci el taşıt ticaretine 72 milyon TL ceza

Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Ticaret Bakanlığınca uygulanan idari para cezası tutarı 102 milyon TL’ye ulaştı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülke ekonomisinde giderek büyüyen ticaret hacmi ile önem taşıyan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." denildi.,

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, işletmelerde hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin arttırılması amacıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin Ticaret Bakanlığı'ndanyetki belgesi alma zorunluluğu bulunuyor.

72 bin 726 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlendi

Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı tarafından bugüne kadar 72 bin 726 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığınca düzenli olarak inceleme ve denetimler gerçekleştirilmekte olup düzenleme ile kural altına alındığı halde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulanıyor.

Bakanlıktan yaplan açıklamada denetimlerin kesintisiz şekilde devam edeceğinin altı çizildii:

"Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir."