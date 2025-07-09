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Ekonomi
AA 09.07.2025 11:06

Yeşil dönüşüm uygulamalarında yol haritası yatırımcı tarafından düzenlenebilecek

Yeşil dönüşüm stratejisi çerçevesinde tesis bazında yürütülecek yeşil dönüşüm uygulamalarını içeren yol haritası yatırımcının kendisi tarafından düzenlenebilecek.

Yeşil dönüşüm uygulamalarında yol haritası yatırımcı tarafından düzenlenebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğin adı "Yeşil Dönüşüm Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği" olarak değiştirildi.

Düzenleme uyarınca, yeşil dönüşüm stratejisi çerçevesinde tesis bazında yürütülecek yeşil dönüşüm uygulamalarını içeren yol haritası yatırımcının kendisi tarafından hazırlanabilecek.

5 yıllık süreyi kapsayan proje zorunlu olacak

Yatırımcı yol haritası raporunun uygulama sürecinde gerçekleştirilmek üzere bir veya birden fazla proje sunabilecek.

Ancak yol haritası raporu içinde toplamda en az 5 yıllık süreyi kapsayan bir veya daha fazla proje önerisi bulunması zorunlu olacak.

Yatırımcılar, belirli bir yatırım adresi için program kapsamında yapılmış ve süreci devam eden bir başvuru veya aynı adreste program kapsamında düzenlenmiş açık yatırım teşvik belgesi bulunması hallerinde ilgili yatırım adresi için yeni bir başvuru yapamayacaklar.

Düzeltme süresi içerisinde tamamlanan başvurularda şekil yönünden eksiklikler olduğu tespit edilirse yeniden düzeltme verilebilecek.

Proje bütünlüğünün sağlanması amacıyla Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın ilgili maddesi kapsamında yapılacak güneş veya rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları proje kapsamına dahil edilebilecek. Ancak program kapsamında düzenlenecek yatırım teşvik belgesinde bu yatırımlara yer verilmeyecek, karar kapsamında öngörülen yatırım büyüklüğü açısından söz konusu yatırımlar dikkate alınmayacak.

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