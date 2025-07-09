Açık 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.07.2025 10:14

Yerel kalkınmaya yeni teşvik modeli: Her il için özel yatırım alanları belirlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na göre, her il için potansiyeli yüksek 4 özel yatırım alanı belirlenecek ve bu alanlardaki projelere doğrudan devlet teşviki sağlanacak.

Yerel kalkınmaya yeni teşvik modeli: Her il için özel yatırım alanları belirlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'yla yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanıyor.

Programla, her ilin coğrafi potansiyeli, sosyo-ekonomik durumu ve ihtiyaçları analiz edilerek, her il için özel olarak dört "yerel yatırım konusu" belirlenecek. Bu konular, ilde üretimi olmayan ancak başarı potansiyeli yüksek sektörlerden istihdam oluşturacak alanları kapsayacak. Yatırımcılar, sadece kendi illeri için belirlenen bu konulara yönelik projelerle programa başvurabilecek.

Doğrudan teşvik belgesi verilecek

Program kapsamında komple yeni yatırımlar desteklenecek. Mevcut yatırımlardan programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla, mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da destekten yararlanabilecek.

Başvuru süreci tamamen dijital ortamda Bakanlık tarafından oluşturulan özel bir portal üzerinden yürütülecek. Bakanlık, başvuru takvimi ve desteklenecek yatırım konularını yine bu portal üzerinden duyuracak.

Başvurular önce ilgili bölgedeki kalkınma ajansı tarafından incelenecek. Ön onayı alan projeler için yatırımcılardan 60 gün içinde detaylı fizibilite raporu istenecek.

Onaylanan projeler, başka bir değerlendirmeye gerek kalmadan doğrudan "yatırım teşvik belgesi" alarak Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılacak.

Yatırımın tamamlanması için teminat alınacak

Program, sadece destek vermeyi değil, aynı zamanda projenin başarıyla tamamlanmasını da güvence altına almayı hedefliyor. Bu kapsamda, projesi onaylanan yatırımcılardan toplam sabit yatırım tutarının yüzde 2'si kadar süresiz ve kesin teminat mektubu talep edilecek. Yatırımın zamanında başlamaması veya tamamlanamaması durumunda bu teminat, ilgili kalkınma ajansı adına gelir kaydedilecek.

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Destek Ödemesi
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 69,47 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
Katil İsrail yine çocukları hedef aldı: 26 Filistinli hayatını kaybetti
10:36
BM: Gazze'de 50 bin hamile ve emziren kadın günlerdir yemek yemedi
10:27
Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi
10:25
Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
10:13
Musk, "Amerikan Partisi"nin önceliğinin Epstein dosyalarını ifşa etmek olacağını belirtti
10:12
Trump'ın Putin'i Ukrayna'ya saldırırsa Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiği iddiası
Gazzeli çocukların fotoğrafları, Almanya Meclisi önünde sergilendi
Gazzeli çocukların fotoğrafları, Almanya Meclisi önünde sergilendi
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ