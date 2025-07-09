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Ekonomi
AA 09.07.2025 09:44

"Yerel Yatırım Konuları Listesi" Resmi Gazete'de yayımlandı

​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmak temel amaçlarıyla "Yerel Yatırım Konuları Listesi" hazırladı.

"Yerel Yatırım Konuları Listesi" Resmi Gazete'de yayımlandı
[Fotograf: AA]

​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmak temel amaçlarıyla "Yerel Yatırım Konuları Listesi" hazırladı.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 81 ildeki yatırımları içeren söz konusu liste hazırlanırken bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmak temel amaçlar olarak belirlendi.

Liste oluşturulurken, yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl kaynakların değerlendirilmesi, bölgede üretimi olmayan ancak başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, bölgelerin sektörel öncelikleri doğrultusunda ileri-geri bağlantılı sektörlerin desteklenmesi gibi kriterler dikkate alındı.

Ayrıca kümelenme imkanlarının oluşturulması, istihdam seviyesinin artırılması, yetkinliklerin harekete geçirilmesi, teknoloji üretimi ile illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyelerinin yükseltilmesi de liste oluşturulurken göz önünde bulundurulan kriterler arasında yer aldı.

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