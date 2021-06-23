Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), mayıs ayı özet finansal piyasa verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Türkiye’de yerleşik kurumsal, tüzel ve bireysel yatırımcıların finansal varlıkları, mayıs sonu itibarıyla bir yıllık dönemde yüzde 27 artışla 4 trilyon 466 milyar liradan, 5 trilyon 677 milyar liraya çıktı.

Son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme hisse senedinin ardından yüzde 61 ile varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıklarında yaşandı. Geçen yıl mayıs sonunda 23,1 milyar lira olan yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları, mayıs sonunda 37,2 milyar liraya çıktı.

Mayıs 2020-Mayıs 2021 döneminde yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki (DTH) varlıkları yüzde 41 artarak 1 trilyon 922 milyar liraya, TL mevduatları da yüzde 17 artarak 1 trilyon 645 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde yerli yatırımcıların eurobond (kamu) varlıkları yüzde 43, eurobond (özel) varlıkları yüzde 34 arttı. Yerli yatırımcıların kamu, özel toplam eurobond varlıkları 370,5 milyar lira oldu.

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları 567,1 milyar lira

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları bir yılda yüzde 17,2 artış gösterdi. Geçen yılın mayıs sonunda 483,7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, bir yılda 567,1 milyar liraya ulaştı.

Son bir yıllık döneminde yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında artış olsa da yılın ilk beş ayında bir düşüş söz konusu. Geçen yıl sonunda 615,7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların Türkiye'deki finansal varlıkları, ilk beş ayında 48,6 (yüzde 7,9) milyar lira geriledi.

Halka açık şirketlerin piyasa değeri dört ayda yüzde 9,4 geriledi

Yerli bireysel yatırımcıların düşük faiz ve dijital olanakların artmasıyla 2019 yılının ikinci yarısından itibaren hisse senedi piyasasına artan ilgisi salgın süreciyle hızlanarak devam etti. Yerli yatırımcıların söz konusu ilgisinin de etkisiyle 2019 ve 2020 yıllarında halka açık şirketlerin piyasa değerinde yaşanan artış, bu yılın şubat ayından itibaren yerini düşüşe bıraktı.

Ocak sonu itibarıyla 1 trilyon 826 milyar TL olan halka açık şirketlerin piyasa değeri, son dört ayda yüzde 9,4 değer kaybederek mayıs sonunda 1 trilyon 669 milyar liraya geriledi.