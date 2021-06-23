Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğal gaz depolamada yerli atılım: Ertuğrul Gazi FSRU tesisi açılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Ertuğrul Gazi ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemimiz olacak. Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol’da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Doğalgaz
Sıradaki Haber
Yerli İHA'lara yeri uydu terminali
Yükleniyor lütfen bekleyiniz