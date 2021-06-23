Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu'nda gemi ve yat ihracatı için on binde beş oranında uygulanmakta olan nispi ödeme oranının on binde dörde indirilmesi için alınan karar, Ticaret Bakanlığının onayına sunulmuştu.

Bakanlığın onayı ile gemi ve yat ihracatında nispi ödeme tutarı 22 Haziran itibarıyla on binde dört olarak uygulanmaya başlandı.

Nispi ödeme tutarı, ihracatçıların FOB değeri üzerinden yaptıkları ihracat bedelinden üye oldukları birliklere ödeniyor.

Gemi, yat ve hizmetleri sektörü ihracatçıları, nispi ödeme tutarı indirimini memnuniyetle karşıladı.

İhracatçıların maliyetlerini azaltacak

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, indirimin gemi ve yat ihracatında maliyetleri azaltacağı için yaşanan gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İhracatçıların maliyetlerini azaltacak olan bu önemli gelişmenin tüm sektör için hayırlara vesile olmasını dileyen Seven, şöyle konuştu:

"Gemi ve yat sektörümüz, yüksek maliyetlerin olduğu ve bunların artış gösterdiği bir sektör. Rekabet gücüne sekte vuran maliyet kaynaklı sorunların giderilmesine bir nebze de olsa katkı sağlayacağı görüşündeyiz."

"Türkiye, gemi ve yat inşasında ön sıralara ilerliyor"

Cem Seven, Türkiye'nin gemi ve yat inşasında dünyanın yükselen yıldızı olmaya devam ettiğini aktararak, "İleri teknoloji ihtiva eden, birçok inovatif unsuru barındıran gemi ve yat sektörümüz, bunun gibi önemli gelişmelerle gerçek potansiyeline ulaşarak dünyada daha fazla rekabetçi konuma gelecektir" dedi.