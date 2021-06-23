Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,59 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 1.415,44 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,59 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleyerek günü yüzde 0,81 artışla 1.409,85 puandan tamamladı.