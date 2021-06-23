Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artışla 1.415,44 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,59 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 1.415,44 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,59 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleyerek günü yüzde 0,81 artışla 1.409,85 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Emlak Katılım ve Türkiye Sigorta güçlerini birleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz