Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yeni adım
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Mobil Kule ve Mobil Alçak İrtifa Hava Trafik Radar Sistemi Projesi'ne ilişkin 52 milyon dolar ve 115 milyon lira tutarında sözleşme imzaladı.
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mobil Kule ve Mobil Alçak İrtifa Hava Trafik Radar Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 52 milyon dolar ve 115 milyon lira tutarında bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2026-2027'de gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği aktarıldı.
Etiketler: ASELSAN Savunma Sanayii
Son Haberler
- 10:50
- 10:53
- 10:44
- 10:59
- 10:40
Sıradaki Haber
Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz