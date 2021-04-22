Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) yüklü şekilde nisan ayının ortalarında Dörtyol'a ulaşmasını beklediklerini belirtmişti.

Dev gemi Hatay’ın Dörtyol ilçesi açıklarına ulaştı.

Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi

Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin yüksekliği ise 63 metre.

Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi Türkiye’ye geldi. pic.twitter.com/X7yAuKzXZr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 22, 2021





Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Türkiye için önemli hamle

Geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde…



Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor. FSRU tesisleriyle boru hatlarına bağlı kalmadan, farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik etmenin önü açılıyor.

