Tadı ve aromasıyla öne çıkan çeşitlerin üretildiği Tarsus ilçesinde, Yalova incisi cinsi erkenci üzümün hasadına başlandı.

Geçen yıl 115 bin dekardan 250 bin ton civarında rekolte alınan üzümde, bu yıl dekar başına 500 kilogram verim artışı olacağı öngörülüyor.

İlçede, bu sezon da 115 bin dekarda üretilen üzümde 300 bin ton rekolte elde edileceği hesaplanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bahçelerde hummalı çalışmayla toplanan üzümler, yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

"Kilosu dalında 3 liraya satılıyor"

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, üzüm hasadındaki verimin çiftçileri mutlu ettiğini söyledi.

Bu sene hasatta herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Kilogramı, dalında 3 liraya satılıyor. Çekirdeksiz üzümler ise 4-5 liradan satılıyor. Üreticilerimiz bu sene verimden memnun. Biraz girdi maliyetlerimiz yüksek. Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Ürünlerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Üretimimize devam edeceğiz. Tarsus'ta 5 siyah, 3 beyaz üzüm çeşidimiz yoğun olarak üretiliyor. Çeşitlilik açısından zengin bir bölgeyiz."

[Fotoğraf: AA]

"Bu yıl fiyattan memnunuz"

Üretici Ali Beyceoğlu da "Sabahın erken saatlerinde hasat başlar. Bu hasattan birçok kişi ekmek kazanıyor. Bu yıl fiyattan memnunuz. Verim olarak bizim buralar yeterince iyi. Tat olarak da tercih ediliyor. 50 dönümlük alanda üzüm bahçem var. Çok şükür verimi iyi" dedi.