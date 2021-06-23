Taşköprü Kaymakamlığı, Belediye ve Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ilçede Taşköprü sarımsağı üreten çiftçiler, ocak ayında hayata geçirilen Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'ne kaydediliyor.

Çiftçilerin hangi tarlada ne kadar üretim yaptığı, hangi tohumu kullandığı gibi bilgilerin yer aldığı sistem sayesinde Taşköprü sarımsağı adı altında yabancı menşeli sarımsak satışının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Taşköprü sarımsağının geleceğinin güvence altına alınması için Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'ni devreye aldıklarını, ürünü tarladan tüketicinin sofrasına gelene kadar takip etmek istediklerini söyledi.

Tarlada takip başladı

Projenin iki aşamadan oluştuğunu anlatan Partal, "İlk aşama, tohum bankacılığını oluşturmak. Çiftçilerimizin her birine 420'şer kilogram olmak üzere sarımsaklarımızı verdik. Şu anda da tarlada takip ediyoruz. Üreticilerimizden sezon sonunda yüzde 25 fazlasını geri alıyoruz" dedi.

Bugüne kadar sarımsak üretimi yapılan, 2 bin 641 çiftçiye ait 22 bin dekar alanı Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'ne kaydettiklerini vurgulayan Partal, şöyle konuştu:

"Bu da ilk sene için güzel bir rakam. Yaklaşık yüzde 95 oranında Taşköprü sarımsağı ekim alanları kayıt alanı içinde. Bunları örnek tohumlarıyla sistemimize yükledik. Kurallara uygun olarak üreten üreticilerimize sertifikalarını teslim edeceğiz. Böylelikle Taşköprü sarımsağı üreten üretici, diğer sarımsak üreticilerinden ayrılacak. Taşköprü sarımsağının her sarımsaktan farklı olduğu iddiasındayız. Bunu resmi belgeyle ispat edebilecekler. Biz diğer sarımsaklar kötüdür demiyoruz ama Taşköprü sarımsağının bir ünü var. Tescilli ürünümüzü korumak amacıyla projemizi geliştirdik."

Barkodla satılacak

Çağlar Partal, ilçedeki pazarlarda sisteme kayıtlı olmayan sarımsağın satışına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Pazarlarda satış da Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'nden ürettiğimiz barkod ile satılacak. Bunu, verdiği miktarı belirtir şekilde tüccarlara da vereceğiz. Tüccarlar da nihai tüketiciye sunarken bu barkodlarımızı kullanabilecekler. Başka yörenin yabancı menşeli sarımsağının Taşköprü sarımsağı olduğu algısı yaratılamayacak. Eğer tüketiciye sarımsak alırken şüphelendiğinde belge sorduramazsak, sistemimizin başarısı biraz düşer. Tüketiciyi bu bilince getirmeye çalışıyoruz."