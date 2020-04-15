İTÜ ARI Teknokent şirketlerinden MEMSİS'in Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Türkiye'de üretilen N95 ve üzeri kalitedeki maske filtrelerinin asıl filtre malzemelerinin yurt dışından geldiğini anlattı. Koyuncu, bu malzemelerin COVID-19 salgını ile birlikte ithal edilmesinde problemler yaşandığını söyledi.

"Yüksek kaliteli, yüzde 100 yerli malzemeler"

Fransa ve Almanya gibi ülkelerin uyguladığı maske filtre malzemesi ihracat yasağından dolayı filtre malzemesi getirilemediğini anlatan Koyuncu, yaptıkları çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"MEMSİS olarak, maske filtre malzemesi tedarik sıkıntısının önüne geçmek, ülkemizde N95 ve üzeri kalitede maske üretimi devam ettirebilmek ve ülkemizde başta doktorlar olmak üzere ön saflarda koronavirüs ile mücadele eden insanlara ürün temin edebilmek için ürün geliştirme sürecini tamamladık ve seri üretime geçtik.

Son ürüne dönüştürülmesi noktasında Gama Ar-Ge firmasıyla iş birliği sonrası uluslararası bütün standartlara uygun yüksek kaliteli yüzde 100 yerli malzemelerden üretilen N95 ve üzeri kalitedeki maskelerin üretimi tamamlanmış bulunmaktadır. Ülkemizin de içinde olduğu bu zor anlarda, çok ciddi sayıda maske üretilerek, Sağlık ve Savunma Bakanlığı personellerimizin kullanımına sunulmuştur."

[Fotoğraf: AA]

Mart ayının ilk haftasında geliştirildi

Koyuncu, N95-N99 tipi maskelerin filtrelerinin geliştirilmesi konusundaki Ar-Ge çalışmalarının birkaç yıl öncesine dayandığını belirterek, son gelişmelerle çalışmalara olağanüstü hız verdiklerini söyledi.

Mart ayının ilk haftasından itibaren yüzde 100 yerlilikte N95 ve N99 seviyelerinde maske filtre malzemesi geliştirildiğini anlatan Koyuncu, "Geliştirilen ürünler uluslararası standartlarda test yapan akredite laboratuvarda test edilerek N95 ve üstü seviyelerinde performans sağladığı onaylandı" bilgisini verdi.

Projenin, İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (MEM-TEK) gerçekleştirildiğini anlatan Koyuncu, projenin geliştirilmesinde, Dr. Türker Türken, Dr. Mehmet Emin Paşaoğlu ve Dr. Recep Kaya'dan oluşan Ar-Ge ekibinin çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Seri üretime geçildi

Projenin, İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ ARI Teknokent ve TÜBİTAK tarafından desteklendiğini ifade eden Koyuncu, projenin geçirdiği safhalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında öncelikle Nanofiber üretim teknolojisini geliştirdik. 1 metre genişliğinde maske filtresi üretimi yapan nanofiber üretim teknolojisi ile maske filtrelerini ürettik. Nanofiber üretim cihazını kendi bilgi birikimimiz ile işlevsel hale getirerek şu an Türkiye'de bu konuda üretim yapan en büyük alt yapıyı kurduk ve bu konuda lider konuma yükseldik. Bu üretim teknolojisini daha da geliştirerek kendi patent başvurularımızı yapma aşamasındayız.

Maske filtre malzemesi tedarik sıkıntısının önüne geçmek, ülkemizde N95 ve üzeri özellikte maske üretimini devam ettirebilmek için ülkemizde öncelikli olarak sağlık çalışanlarına olmak üzere ön saflarda COVID-19 virüsü ile mücadele eden halkımıza ürün temin edebilmek için geliştirme sürecini tamamlamış ve İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan MEMSİS Çevre Teknolojileri Ar-Ge olarak seri üretime geçirmiş bulunmaktayız. Dünya'da bu konuda endüstriyel ölçekli seri üretim yapabilen sayılı ekiplerden birisi olmanın gururunu yaşıyor ve ekibimi bu açıdan tebrik etmek istiyorum."

"Maske filtresi üretecek altyapımız bulunmaktadır"

İsmail Koyuncu, N95 ve üzeri özellikteki maskelerin üretimi tamamlanarak, Türkiye'nin de içinde olduğu bu zor zamanlarda, çok ciddi sayıda maske ürettiklerini söyledi.

Maskeleri sahada görevli çalışanların hizmetine sunduklarını aktaran Koyuncu, "Şu an günlük olarak 10 bin adet civarında maske yapımında kullanılacak N95 özelliklerine sahip maske filtresi üretecek altyapımız bulunmaktadır" dedi.

"Mesai kavramına bakmadan çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz"

Koyuncu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır önderliğinde, Türkiye'deki tüm maske üreticileri ile bir toplantı yapıldığını anlattı. Bu toplantıda geliştirilen teknolojiyi katılımcı maske üreticilerinin altyapılarına kazandırabileceklerini belirttiklerini, maske üreticisi firmaların da bu konuya çok sıcak baktığını söyledi.

Bir maske üreticisi firma ile, bu üretim alt yapısının firmaya kazandırmak üzere çalışmaları başlattıklarını anlatan Koyuncu, şöyle konuştu:

"En geç bir ay içerisinde bu çalışmalar tamamlanacak ve maske üreticisi firmaların N95 maske filtresi konusunda yurt dışına bağımlılığı kalmayacaktır. Yüzde 100 yerli N95 maske filtreleri ülkemizde tüm maske üreticisi firmalar tarafından kullanılabilecektir. Bu konuda gece gündüz demeden, mesai kavramına bakmadan çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Bu noktada, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız sayın Mehmet Fatih Kacır'a maskelerin seri üretim sürecindeki önderliğinden ve desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Şu an günlük olarak 10 bin adet civarında maske yapımında kullanılacak N95 kalitesinde maske filtresi üretilmektedir. Bu sayının tüm maske üreticisi firmaların da ihtiyacını karşılayacak şekilde günlük olarak en az 500 bine çıkarmayı hedeflemekteyiz."

"Membran filtre geliştirme çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz"

Koyuncu, İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan MEMSİS Çevre Teknolojileri firmasının, bilimsel çalışmalarda elde ettiği bilgileri sanayinin yararına sunacak şekilde çözümler ürettiklerini söyledi.

Membran teknolojileri alanında teknoloji geliştirerek katma değeri yüksek ürünler ürettiklerini belirten Koyuncu, halihazırda, 6 Ar-Ge personeli ve 6 destek personeli ile faaliyetlerimizi yürüttüklerini söyledi ve şöyle konuştu:

"Faaliyetlerimizi İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yürütüyoruz. Teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulmuş olan firmalara tanınmış olan desteklerden yararlanıyoruz. Ayrıca, KOSGEB Stratejik Ürün Destek programından destek aldık. Halihazırda süreci devam eden TÜBİTAK projelerimiz bulunuyor.

Kısa vadeli en önemli hedefimiz, üzerinde çalışmakta olduğumuz ve geliştirdiğimiz ürünleri daha da geliştirmek ve dünya ölçeğinde rekabet edecek ürünler haline getirmek. Orta vadede, özellikle, deniz suyundan içme suyu elde etmek için membran filtre geliştirme çalışmalarımızı tamamlamak ve elde ettiğimiz tecrübeyi ürüne dönüştürmek istiyoruz.

Teknolojisine sahip olmadığımız her ürünü, gelişmemizin önünde bir engel olarak görüyoruz. Uzun vadede ülkemizin Çevre Teknolojileri alanında yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldıracak şekilde çalışmalar yapmak ve katma değeri yüksek ürünleri ülkemize ve tüm dünyaya kazandırmaya devam etmek istiyoruz.

Firmamız kuruluşundan bu yana, İTÜ ARI Teknokent yetkililerinden çok büyük destekler gördü. Bu desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz."