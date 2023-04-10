Yerli gazın karaya ulaşmasına sayılı günler kaldı

Karadeniz gazını karaya taşıyacak 170 kilometrelik boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi tamamlandı. Toplam piyasa değeri 1 trilyon doları bulan 710 milyar metreküplük keşif Türkiye'nin enejide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak.

20 Nisan'da karaya çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 20 Nisan'da Karadeniz gazımız devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini 20 Nisan'da Filyos'ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak." ifadeleriyle müjdeyi duyurmuştu.

Sakarya gaz sahasından çıkarılan gaz 170 kilometrelik boru hattı ile Filyos İşleme Tesisi'ne getirilerek törenle yakılacak.

Yerli gazda ilk etapta 10 milyon metreküplük doğal gaz kullanılacak. İkinci fazda ise 40 milyon metreküp gaz vatandaşın kullanımına sunulacak.

Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi 55-60 milyar metreküp civarında. Hedef, 2026 yılına kadar kullanılan gazın yüzde 30'unun Karadeniz sahasından karşılanması. Böylece enerjide dışa bağımlılığın önemli ölçüde azalması bekleniyor. Sisteme katılan yerli gazın, doğalgaz ithalatı kontratları konusunda Türkiye'nin elini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

"Konutlarda kullanılan gazın tamamını karşılayabilir duruma geleceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Artık milli kaynaklardan gelen, milli kuruluşumuzun ürettiği gazı sisteme basacağız." diyerek şunları kaydetti;

İlk tapta belki ihtiyacımızın tamamını karşılamayacak ama yüzde 25-30 mertebesinde ihtiyacımızı karşılayacak. Sık sık söylüyoruz, Türkiye meskenlerde, konutlarda kullaılan doğal gazın tamamını artık Karadeniz'deki bu rezervden, bu kaynaktan karşılayabilir hale gelecek. Çocuklara ve gençlere çok değerli bir armağan bırakmış olacağız. Çünkü o gün 20 Nisan'da açılışını yaptığımızda, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı da 23 Nisan'da, 2-3 gün öncesinde yapmış olacağız. İşallah bu kaynağımızı da çocuklarımıza ve gençlerimize başka bir ifadeyle geleceğimize emanet bıakmış olacağız.