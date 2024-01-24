Duman 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.01.2024 11:57

Yerli ayçiçeği tohumunun 400 bin dekarlık alanda ekimi yapılacak

Trakya'da üretilen yerli ve milli hibrit yağlık ayçiçeği tohumlarının 2024 tarım sezonunda yaklaşık 400 bin dönümlük alanda ekilmesi hedefleniyor.

Yerli ayçiçeği tohumunun 400 bin dekarlık alanda ekimi yapılacak

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bölgede tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

TRAKYAKA koordinasyonunda bölgedeki üniversiteler, araştırma enstitüleri, oda, borsa ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla yerli ayçiçeği tohumlarının üretildiğini anlatan Şahin, "2021'de saha denemelerine başladık, 2022'de ekimlere devam edildi ve güzel sonuçlar alındı. 2023'te de başta Trakya olmak üzere yaklaşık 100 bin dönümde tohumlarımız denendi. Yaz aylarının kurak ve sıcak geçmesine rağmen verim ve hastalıklara dayanma anlamında çok güzel sonuçlar alındı." dedi.

Üretime destek olmak için çalıştıklarını dile getiren Şahin, çiftçilere fiyat ve kalite açısından yabancı tohum firmalarıyla rekabet edecek ürünler sunduklarını vurguladı.

Şahin, 2024 tarım sezonunda yerli tohum ekim alanlarının genişletileceğini ifade etti.

"Yaklaşık 200 ton tohumumuz var"

Yerli tohum açısından güzel bir üretim sezonu beklediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 200 ton tohumumuz var. Yerli ayçiçeği tohumlarımızı başta Trakya olmak üzere yaklaşık 400 bin dönümlük alanda ekmeyi planlıyoruz. Trakya illerinin yanında İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale gibi yakın coğrafyamızda, sonrasında uygun olan Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale gibi kentlerde ürünlerimizin ekilmesini sağlayacağız.

Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber projeler geliştiriyoruz. Bunların bir kısmı hibe yoluyla olacak. Trakya'da faaliyet gösteren 38 tohum firmamız var, bunların aracılığıyla tohumlarımızı satmak istiyoruz. İnşallah 2024 yılı bizim için tam bir test yılı olacak. Bu yılı atlattıktan sonra tüm Türkiye'de uluslararası yabancı şirketlerin tohumlarıyla tam anlamda rekabet edebilir hale geleceğiz."

ETİKETLER
Ayçiçeği Edirne
Sıradaki Haber
Sarp Sınır Kapısı'ndan 6 milyonu aşkın yolcu geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı
12:44
Rusya: 65 Ukraynalı esirin de içinde bulunduğu bir uçak düştü
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor
12:22
Ağrı’da evler kar altında kaldı
12:15
Bakan Fidan yurda döndü
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara altın çağına girecek
Kardelen çiçeğini koparmanın cezası 387 bin 142 TL
Kardelen çiçeğini koparmanın cezası 387 bin 142 TL
FOTO FOKUS
Gazzeliler çöp yığınlarının içinde yakacak bulmaya çalışıyor
Gazzeliler çöp yığınlarının içinde yakacak bulmaya çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ