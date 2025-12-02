Duman 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.12.2025 13:14

Yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ilişkin Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 15 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

GİB'den yapılan duyuruya göre, 31 Aralık günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 15 Ocak 2026 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.

ETİKETLER
Vergi Ekonomik Düzenlemeler Gelir İdaresi Başkanlığı
Sıradaki Haber
OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:37
Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planının "geliştirildiğini" söyledi
14:44
Yalova'da bozuk ve etiketsiz gıdalar imha edildi
14:33
Kültürel mal ihracatının lokomitifi el sanatları oldu
14:35
Bakan Şimşek: Dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı
14:31
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye 204 bin lira ceza
Kızıldeniz'in zengin balık çeşitliliği
Kızıldeniz'in zengin balık çeşitliliği
FOTO FOKUS
Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü"nü tamamladı
Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü"nü tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ