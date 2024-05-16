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Ekonomi
AA 16.05.2024 13:04

Yenilenebilir Enerji ve e-Mobilite Şarj Fuarı Ankara'da kapılarını açacak

Sürdürülebilir teknolojiler ve yenilenebilir enerji çözümleri üzerine odaklı en önemli etkinliklerden olan Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı 22-24 Mayıs tarihlerinde ATO Congresium’da ilgililerle buluşacak.

Yenilenebilir Enerji ve e-Mobilite Şarj Fuarı Ankara'da kapılarını açacak

Ankara’da ilk kez gerçekleşen ve bu yıl ikincisi yapılan Fuar, yenilenebilir enerji entegrasyonu, elektrikli araç şarj altyapısı ve sürdürülebilir şehir yaşamı konularında yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı’nın ilk kez Başkent Ankara’da gerçekleşmesinin önemine vurgu yapan Prosumer Expo Genel Müdürü Hasan Tosun, Fuarın sektör profesyonellerini, teknoloji meraklılarını, politika yapıcıları ve devlet erkanını bir araya getireceğini belirterek şu bilgileri verdi:

Fuar, önemli kurum ve kuruluşları bir araya getirirken; hızla gelişen yenilenebilir enerji ve elektrikli mobilite sektörlerindeki son trendler, teknolojiler ve politikalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmaları için bir platform sunuyor. Fuar süresince katılımcılar çeşitli seminerler, panel tartışmaları ve ağ oluşturma fırsatları ile sektördeki yenilik ve son gelişmeleri keşfetme fırsatına da sahip olacaklar."

22-24 Mayıs tarihleri arasında ATO Congresium’da gerçekleşecek Prosumer Expo’nun, enerji sektörü profesyonelleri, akademisyenler, hükümet yetkilileri, devlet erkanı yanı sıra sürdürülebilir teknolojilere ilgi duyan herkese açık olduğunu ifade eden Tosun, etkinliğin aynı zamanda çeşitli teknoloji sağlayıcılarına ve start-up’lara yeniliklerini sergileme ve iş birlikleri kurma imkanı tanıyacağını da sözlerine ekledi.

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