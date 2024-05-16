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Ekonomi
AA 16.05.2024 12:55

Microsoft, Çin'deki yüzlerce çalışanına yurt dışına transfer olmalarını teklif etti

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, yapay zeka ile bulut bilişim alanlarında çalışan Çin merkezli yüzlerce personeline, ülke dışına transfer olmayı teklif etti.

Microsoft, Çin'deki yüzlerce çalışanına yurt dışına transfer olmalarını teklif etti
[Fotograf: Reuters]

The Wall Street Journal gazetesinin konuyla ilgili yetkililere dayandırdığı haberine göre, Microsoft, çoğu Çin uyruklu olan personeline yakın zamanda ABD, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere transfer olmaları teklifi sundu.

Yetkililer, şirketin yer değiştirmeyi teklif ettiği 700 ila 800 çalışanının bulut bilişim ile yapay zeka alanlarında çalıştığını belirtti.

Microsoft sözcüsü de şirket çalışanları için farklı fırsatlar sunmanın işlerinin bir parçası olduğunu ve şirketin yüzlerce personeline isteğe bağlı transfer teklifi sunduğunu ifade etti.

Sözcü, Microsoft'un Çin'de faaliyet göstermeye devam edeceğini aktardı.

Microsoft'un bu teklifi, ABD'nin Çin'den ithal edilen stratejik sektörlerdeki bazı ürünlere yönelik tarifeleri artırmasının ardından yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 14 Mayıs'ta kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı almıştı.

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