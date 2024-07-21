Yeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacak

Eylül ayında güncellenecek Orta Vadeli Program için hazırlıklar başladı. 2025-2027 yıllarını kapsayacak programda en önemli başlık tasarruf olacak.

Tasarruf tedbirleri kapsamıdna kamu harcamaları azalacak, kamu yatırım projelerinde azami tasarruf politikası uygulanacak. Acil ve zorunlu durumlarda yeni hizmet binası projeleri gerçekleştirilebilecek.

Buradaki amacın öngörülen kamu kuruluşlarına verilen bütçenin aşılmaması olduğunun altını çizen AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "2025-2027 yılları arası hedeflenen bütçeyle sürecin tamamlanması, bu esnada ise kamu hizmetlerindeki verimliliğini artırması etkinin arttırması hedefleniyor. İhtiyaç olmayan yatırımların ötelenmesi, daha doğrusu yapılmaması, verilerle desteklenen yatırımların yapılması bu noktada oldukça önemli duruyor. Kırtasiyeden tutun araçtan tutun yeni kamu binalarının yapımına kadar birçok alanı kapsayacak çalışma olarak biz bunu nitelendirebiliriz." dedi.

Ekonomiye olumlu yansıyacak

Tasarruf tedbirlerinin makroekonomik dengelere olumlu yansıması bekleniyor. Bütçe açığının azalması, Maastricht kriterlerine uygun olarak bütçe açığının oluşmasının bu noktada oldukça önemli olduğunu vurgulayan Develi, "Bu hem Türkiye'nin CDS'ine olumlu etkiler hem kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye olan desteğiyle Türkiye ait vermiş olduğu o not artım sürecini bu noktada destekleyecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

Yeni OVP'nin eylülün ilk haftasında açıklanması öngörülüyor.