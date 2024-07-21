Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 21.07.2024 07:39

Yeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacak

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer alacağı Orta Vadeli Program (OVP) için hazırlıklar başladı. Eylül ayının ilk haftası açıklanması beklenen OVP'de tasarruf ön planda olacak. Bu kapsamda kamu harcamaları azalacak, kamuda verimliliği artırmak öncelikli hedef olacak.

Yeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacak

Eylül ayında güncellenecek Orta Vadeli Program için hazırlıklar başladı. 2025-2027 yıllarını kapsayacak programda en önemli başlık tasarruf olacak.

Tasarruf tedbirleri kapsamıdna kamu harcamaları azalacak, kamu yatırım projelerinde azami tasarruf politikası uygulanacak. Acil ve zorunlu durumlarda yeni hizmet binası projeleri gerçekleştirilebilecek.

Buradaki amacın öngörülen kamu kuruluşlarına verilen bütçenin aşılmaması olduğunun altını çizen AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "2025-2027 yılları arası hedeflenen bütçeyle sürecin tamamlanması, bu esnada ise kamu hizmetlerindeki verimliliğini artırması etkinin arttırması hedefleniyor. İhtiyaç olmayan yatırımların ötelenmesi, daha doğrusu yapılmaması, verilerle desteklenen yatırımların yapılması bu noktada oldukça önemli duruyor. Kırtasiyeden tutun araçtan tutun yeni kamu binalarının yapımına kadar birçok alanı kapsayacak çalışma olarak biz bunu nitelendirebiliriz." dedi.

Ekonomiye olumlu yansıyacak

Tasarruf tedbirlerinin makroekonomik dengelere olumlu yansıması bekleniyor. Bütçe açığının azalması, Maastricht kriterlerine uygun olarak bütçe açığının oluşmasının bu noktada oldukça önemli olduğunu vurgulayan Develi, "Bu hem Türkiye'nin CDS'ine olumlu etkiler hem kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye olan desteğiyle Türkiye ait vermiş olduğu o not artım sürecini bu noktada destekleyecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

Yeni OVP'nin eylülün ilk haftasında açıklanması öngörülüyor.

ETİKETLER
Ekonomik Düzenlemeler
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:28
Gazze'de atık sularda bulunan çocuk felci virüsü Filistinli çocukların hayatını tehdit ediyor
09:09
466 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
08:37
Bakan Yerlikaya: 400 bin 980 araca ve sürücüye işlem yapıldı
06:50
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 10 Filistinli hayatını kaybetti
06:44
KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu bugün yapılacak
06:38
10 yıldır kayıptı, cesedi depremde yıkılan binanın temelinde bulundu
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
FOTO FOKUS
İsrail Bureyc Mülteci Kampı'nı vurdu: Çok sayıda ölü var
İsrail Bureyc Mülteci Kampı'nı vurdu: Çok sayıda ölü var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ