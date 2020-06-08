Yeni haftada ekonomiyi yoğun bir gündem bekliyor. Piyasalar, işsizlik ve sanayi üretim endeksi verilerini takip edecek. 9 Haziran Salı günü Mayıs ayı finansal araçların reel getiri oranları açıklanacak.

Nisan ayında yatırımcısına en çok kazandıran külçe altın oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 10 Haziran'da Mart ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak. Şubat döneminde işsiz sayısı 502 bin kişi azaldı.

İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 13, 6 seviyesinde gerçekleşti.

Çarşamba günü Nisan ayı inşaat maliyet ve dış ticaret endeksleri de belli olacak.

Haftanın son günü ise Nisan ayına ilişkin 3 veri açıklanacak. Cuma günü piyasalar perakende satış ve ciro endekslerini takip edecek. Ayrıca sanayi üretim endeksi de netleşecek.